В течении текущих суток, 1 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Состояние бойца ВСУ, который утром получил ранения, оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Южное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных", - говорится в сообщении.

В результате обстрела украинский военнослужащий был ранен, ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненного - удовлетворительное.





Напомним, 26 апреля на Донбассе также был ранен украинский военнослужащий.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно прогнозу штаба ООС, российские подразделения будут пытаться нанести урон ВСУ и спровоцировать их на ответные действия.