На Донбассе получил ранение боец ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течении текущих суток, 1 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Состояние бойца ВСУ, который утром получил ранения, оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Южное -  из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных", - говорится в сообщении.

В результате обстрела украинский военнослужащий был ранен, ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненного - удовлетворительное.

На Донбассе нарушался режим тишины. Скриншот из фейсбука ООС

Напомним, 26 апреля на Донбассе также был ранен украинский военнослужащий.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно прогнозу штаба ООС, российские подразделения будут пытаться нанести урон ВСУ и спровоцировать их на ответные действия

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