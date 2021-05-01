Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение России ввести санкции против главы Европейского парламента и семерых депутатов Евросоюза.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 1 мая.

"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против ряда европейских чиновников, в том числе евродепутата Жака Мэра (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы - Ред.).Выражаю им свою солидарность. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - написал Дриан.

Напомним, 30 апреля МИД РФ объявил о введении ответных мер на санкции Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли считает, что попал в санкционный список за выступления за свободу слова и мысли. При этом он уточнил, что запугать его не удастся.

Также "Страна" сообщала, что представить Министерства иностранных дел Германии считает санкции РФ против европейских чиновников необоснованными. В то же время меры Евросоюза против России по его мнению оправданы.