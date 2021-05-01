Руководители госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали договор о режиме прекращения огня на приграничной территории, где последние дни обострился конфликт, и отводе войск.

Об этом сообщает АКИ-press в субботу, 1 мая.

"Достигнуто принципиальное согласие на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской и таджикской землях. Я думаю, что мы сможем это сделать. Мы в скорейшем времени все проблемы решим, и наши народы будут жить в дружбе и понимании, и будет обеспечена полная стабильность", - сказал глава ГКНБ Таджикистана.

По словам Ятимова переговоры были "очень плодотворными" и "произошедшая трагедия в приграничных районах никогда не должна повториться". Как рассказал Ташиев, протокол состоит из четырех пунктов и подписан "в интересах двух стран"

"Приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, находящихся близ границы, на постоянные места дислокации. Надеюсь, в скором времени наступит спокойствие в наших странах, особенно в приграничных территориях",— заявил глава ГКНБ Киргизии.

Душанбе и Бишкек в ближайшее время приступят к описанию государственной границы, об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Таджикистана.

"Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники на места их постоянной дислокации. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы. Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участках", - говорится в заявлении.

В Кремле поприветствовали достигнутые договоренности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана о ситуации на границе. Об этом сообщает МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия приветствует достигнутые сторонами договоренности по урегулированию конфликта на киргизско-таджикской границе исключительно политико-дипломатическими средствами. В ходе разговора было решено, что страны будут следовать цели по "нормализации обстановки и восстановлению атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами".

Россия готова оказывать необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства, подчеркнули в ведомстве.

"Россия приветствует достигнутые сторонами – в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана – договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами. Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами", - сказано в сообщении.

Согласно данным Министерства здравоохранения Киргизии, во время конфликта на границе с Таджикистаном пострадало 173 человека, из них 34 погибли.

Среди пострадавших 1 - медицинский работник, 31 -военный, 131 - гражданские. по остальным информация уточняется.

Напомним, 29 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. На следующий день стороны договорились отвести войска от границы и четко ее обозначить.

Также сообщалось, что 1 мая президенты Таджикистана и Киргызстана обсудили выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе.