В субботу, 1 мая, в Турции, где с 29 апреля действуют правила строго карантина, прошли традиционные демонстрации. Полиция пыталась разогнать участников маршей, задержано 212 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Массовые задержания прошли в Стамбуле. Некоторые профсоюзы получили разрешения провести первомайские мероприятия, но часть проводилась несогласованно. После того, как демонстранты проигнорировали призывы разойтись начались задержания, большинство произошли на площади Таксим. В городе Измир также известно о 20 задержанных.

Сообщается, что ОМОН и полицейские в штатском толкались с лидерами профсоюзов и другими демонстрантами и бросали некоторых на землю, а затем задержали десятки человек. Всего задержано около 212 людей.

Напомним, первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Также "Страна" сообщала, что в Берлине первого мая прошла акция протеста коронаскептиков, которая переросла в стычки с полицией.