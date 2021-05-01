В Турции на первомайских демонстрация задержали более 200 человек. Фото, видео
В субботу, 1 мая, в Турции, где с 29 апреля действуют правила строго карантина, прошли традиционные демонстрации. Полиция пыталась разогнать участников маршей, задержано 212 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Массовые задержания прошли в Стамбуле. Некоторые профсоюзы получили разрешения провести первомайские мероприятия, но часть проводилась несогласованно. После того, как демонстранты проигнорировали призывы разойтись начались задержания, большинство произошли на площади Таксим. В городе Измир также известно о 20 задержанных.
Сообщается, что ОМОН и полицейские в штатском толкались с лидерами профсоюзов и другими демонстрантами и бросали некоторых на землю, а затем задержали десятки человек. Всего задержано около 212 людей.
Boyun Eğme sloganlarına Şişlililer de eşlik etti, meydanlardayız, #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/3xDgzIr4O7— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Напомним, первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.
Также "Страна" сообщала, что в Берлине первого мая прошла акция протеста коронаскептиков, которая переросла в стычки с полицией.