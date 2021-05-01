Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила США в том, что они сами подорвали свою консульскую работу на территории России.

Так она прокомментировала решение американского посольства значительно сократить обслуживание россиян в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском".

"Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона - уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", - заявила Захарова.

Она также раскритиковала систему выдачи американских виз, назвав ее "архаичной" из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. При этом она напомнила, что Россия, несмотря на высылку сотрудников российского посольства, продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней.

30 апреля стало известно, что с 12 мая посольство США в Москве прекращает выдавать визы и сокращает список консульских услуг. Посольство теперь будет работать только для американских граждан.

Подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. "Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников на 75 процентов", - говорится в заявлении диппредставительства.

Как сообщала "Страна", Россия внесла США в список недружественных стран. Ранее Путин постановил ограничить, а при необходимости запретить, заключение с россиянами договоров о найме дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

Также чешскому посольству в Москве запретили нанимать граждан России на работу.

Напомним, что "Страна" подробно разбиралась в чешско-российском скандале.