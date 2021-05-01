В субботу, 1 мая, несмотря на карантинные ограничения во время пандемии коронавируса, во многих европейских городах жители вышли на традиционные демонстрации за права трудящихся. Во Франции такая акция переросла в стычки с полицией.

Об этом сообщает BFMTV.

В Париже демонстрация началась на площади Республики, в числе прочих в ней приняли участие и представители "желтых жилетов". Среди требований участников - реформы страхования на случай безработицы, эффективные меры в борьбе с пандемией, предоставление социальных прав. Во главе колонные большой баннер с надписью : "За социальные права, свободы, против чрезвычайного положения, за мир и международную солидарность".

Колонну демонстрантов с разных сторон окружает полиция, некоторые участники начали кидать бутылки в правоохранителей. Полиция применила слезоточивый газ, на данный момент известно примерно о 17 задержанных.

В других регионах Франции на улицы также вышли тысячи человек. В префектуре Лиона в демонстрации участвует около 3 тысяч граждан, в Марселе и Нанте более 3,5 тыс.

В то же время в испанском Мадриде в день праздника закрыли магазины, рестораны продолжили работу. Вице-премьер Кармен Кальво присоединилась к демонстрации Социалистической рабочей партии. Об этом сообщает DailyMail.

В столице Филиппин Маниле на демонстрацию вышли активисты и рабочие, в связи с пандемией в государстве действует локдаун и обострилась ситуация с безработицей.

В бельгийском Брюсселе также проходит демонстрация.

Напомним, 1 мая в Берлине митинг против карантина перерос в драку с полицией.

Также сообщалось, что Национальная полиция Украины на майские праздники полиция устроит рейды в поездах, чтобы ловить нарушителей карантина.