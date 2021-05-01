В Берлине состоялся очередной митинг против коронавирусных ограничений. Протестующие собрались у городской ратуши, начались стычки с полицией. Арестованы несколько человек.

На кадрах видно, как силовики жестко задерживают некоторых протестующих.

Ранее власти из-за новой волны коронавируса ввели комендантский час. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии официально зафиксировано более 3,4 млн подтверждённых случаев, умерли свыше 83 тыс. человек.

Митинги против ограничений прошли и в других городах Европы. 1 мая около 300 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Финляндии.

Мы разбирались, как вакцинироваться в Украине, если ты не медик и не пенсионер.

Также "Страна" сообщала, что перед выходом из локдауна в Киеве обнаружили почти 700 новых больных коронавирусом.

Напомним, что Украине запретила закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" пресс-служба посольства США.