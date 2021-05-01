В Берлине митинг против карантина перерос в драку с полицией. Видео
В Берлине состоялся очередной митинг против коронавирусных ограничений. Протестующие собрались у городской ратуши, начались стычки с полицией. Арестованы несколько человек.
На кадрах видно, как силовики жестко задерживают некоторых протестующих.
Ранее власти из-за новой волны коронавируса ввели комендантский час. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии официально зафиксировано более 3,4 млн подтверждённых случаев, умерли свыше 83 тыс. человек.
Митинги против ограничений прошли и в других городах Европы. 1 мая около 300 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Финляндии.
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Напомним, что Украине запретила закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" пресс-служба посольства США.