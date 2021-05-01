Индийский политик Иосиф Сталин побеждает на выборах в штате Тамил Наду на юге Индии.

Об этом сообщает "The Daily Mail".

По данным экзит-полов, партия "Дравида Муннетра Кажагам", которую он возглавляет, побеждает конкурентов с большим отрывом.

Глава политической силы получил свое имя в честь советского диктатора Сталина от своего отца М. Карунаниди, "левого" четырехкратного главного министра государства.

Он родился всего за несколько дней до смерти своего тезки в 1953 году. При этом индийский Сталин – убежденный демократ – признал в интервью газете Times of India в 2019 году, что его имя вызвало некоторые неловкие моменты в России, когда он прилетал туда в 1989 году:

"Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили".

Таким образом он пришел к выводу, что в Советском Союзе Сталина "многие не любили".

Результаты выборов в Тамил Наду должны быть объявлены в воскресенье, как и в нескольких других штатах, включая Кералу, Ассам и Западную Бенгалию на востоке Индии.

Напомним, в декабре 2020 года политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, принял участие в муниципальных выборах в Намибии и одержал победу.

Также мы писали, что в России Сталин пожаловался, что ему не хотели давать паспорт и не берут на работу.