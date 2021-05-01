В субботу, 1 мая, глава делегации УПЦ в Иерусалиме митрополит Антоний получил Благодатный огонь.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ в Facebook.

"Благодатный Огонь сошел. Делегация Украинской Православной Церкви получила его из рук Блаженнейшего Патриарха Феофила.

За несколько часов мы прибудем, с Божьего благословения до Киева, и каждый верующий человек сможет получить этот благодатный огонь в свои дома, как благословение из Святого Гроба Господня. С того места, где произошло самое величественное событие в истории человеческой цивилизации".

Напомним, 2 мая православные и греко-католики в Украине отмечают Воскресение Христово. В Светлое Христово воскресенье верующие посещают праздничную церковную службу, во время которой освящают яйца и куличи

По данным полиции, в Пасхальных богослужениях в Украине, которые проведут почти в 14 тысячах храмов, по предварительной информации, примут участие около миллиона верующих.

Также "Страна" писла, где и во сколько смотреть прямую трансляцию Пасхального богослужения из Лавры.

Кроме того, мы публиковали список продуктов, которые можно положить в пасхальную корзину.