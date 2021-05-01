Первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Индию, откуда уже официально запрещен въезд в Украину, и на Филиппины. Об этом стало известно в субботу, 1 мая.

Так, самолет с препаратом приземлился в индийском городе Хайдарабад, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Прибытие вакцины состоялось "в тот же день, когда страна начала волну массовой вакцинации против COVID, которая затронет все взрослое население".

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

По данным CNN, Филиппины сегодня получили 15 тысяч доз вакцины "Спутник V". В местном Минздраве пояснили, что полученные дозы планируется использовать в крупных городах в районе столицы страны, Манилы.

Как сообщала "Страна", пресс-служба посольства США прямым текстом запретила официальным властям Украины закупать российскую вакцину от коронавируса - "Спутник V".

Напомним, что перед выходом из локдауна в Киеве обнаружили почти 700 новых больных Covid-19.