Во французском Лионе правоохранители распылили слезоточивый газ на демонстрации, посвященной первомаю.

Об этом сообщает BFM.

Как утверждают журналисты, местным правоохранителям пришлось вмешаться в акцию из-за действий агрессивной группы людей, общей численностью около 200 человек. Они двигались впереди колонны демонстрантов.

"3 тыс. демонстрантов прибыли на площадь Белькур. Пока зафиксировано использование пиротехники и акты вандализма. Пять человек задержаны. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следить за тем, чтобы мероприятия по случаю 1 Мая могли продолжаться в максимально спокойной обстановке", - сказали в коммюнике префектуры региона Овернь - Рона – Альпы.

Всего в городах Франции, утверждают власти, движение поддержали почти 100 тысяч человек.

Напомним, около двадцати отставных французских генералов обратились с письмом к президенту Эммануэлю Макрону, правительству и парламенту страны с требованием не допустить гражданскую войну, которая, по их мнению, может наступить в условиях дальнейшей "исламизации" государства. Также они упрекнули руководство Франции в жестоком подавлении акций "желтых жилетов".