Кулеба увидел вину Запада в раздаче российских паспортов на Донбассе
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу РФ паспортов жителям неподконтрольных территорий Донбасса.
Об этом Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода".
"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации"... Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс.
Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов", - сказал Кулеба.
"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - Ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - добавил он.
Напомним, в апреле 2019 года сразу после второго тура президентских выборов в Украине российский президент Владимир Путин подписал указ, который дает право жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
По данным на апрель 2021 года на Донбассе получили более полумиллиона российских паспортов.