Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу РФ паспортов жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода".

"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации"... Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс.

Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов", - сказал Кулеба.

"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - Ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - добавил он.

Напомним, в апреле 2019 года сразу после второго тура президентских выборов в Украине российский президент Владимир Путин подписал указ, который дает право жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По данным на апрель 2021 года на Донбассе получили более полумиллиона российских паспортов.