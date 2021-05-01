Греция станет одной из первых стран, которая начнет испытывать "цифровые зеленые сертификаты" для подтверждения вакцинации путешественников.

Об этом пишет издание Ekathimerini со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, страны ЕС были разделены на три группы исходя из того, насколько они технически готовы выдавать сертификаты, в то время как ожидается, что испытания начнутся на второй неделе мая.

Также к первой группе, где пройдут испытания, относятся Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург. Кипр входит во вторую группу и будет проводить испытания чуть позже.

Зеленый цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает 30 июня, сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали технические характеристики ковид-сертификатов ("зеленых сертификатов"), которые должны быть внедрены во всех странах ЕС уже к июню.

14 апреля, страны Европейского союза официально договорились выпустить ковид-сертификаты для путешествий, разговоры о которых велись с зимы. Этот шаг позволит возродить находящийся в упадке туризм. Детали документов законодатели сообщества будут обсуждать в мае.