В субботу, 1 мая, в 13:55 по киевскому времени в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, а патриарх Иерусалимский Феофил III передал его верующим.

Telegram-канал "Политика Страны" поделился кадрами этого события.

Свидетелями схождения огня стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами Украинской православной церкви митрополитом Антонием (Паканичем). По словам представителей делегации УПЦ, Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигает, им можно умываться, освещая себя. Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

Встреча Благодатного Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00. Перед этим представители епархий получат огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Жуляны".

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