Украина договорилась с Pfizer о поставке дополнительных 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Всего до конца года в страну может поступить 20 миллионов доз препарата.

Соответствующий контракт был подписан сегодня ночью, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 1 мая.

"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт", - говорится в сообщении.

В целом, как уточнил министр, Украина получит 20 млн 1150 доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года.

"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы подключили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара. Последние пол года мы работали в режиме 24/7 над этим и другими контрактами с компаниями-производителями вакцин", - написал Степанов.

По его словам, добиться сдвигов в переговорах удалось после присоединения к ним президента Владимира Зеленского, который лично разговаривал с гендиректором компании Альбертом Бурлой.

Как сообщил Степанов, первые поставки по этому контракту – 500 тыс. доз – ожидают в мае-июне, еще 4,5 млн доз прибудут в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные – 15 млн доз – в четвертом квартале этого года.

В свою очередь, как передает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил гендиректора Pfizer за помощь Украине в сложные времена пандемии и отметил усилия представителей Украины, которые сопровождали процесс подписания контракта.

"Это действительно отличный результат. Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против ковида, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантине", – сказал глава государства.

Напомним, вчера полмиллиона доз китайской вакцины CoronaVac прибыли в Украину.

Тем временем в Украине перед Пасхой резко сократились темпы вакцинации.