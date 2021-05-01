"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что ситуация на Донбассе не успокаивается и утверждает, что Украина использует артиллерию и минометы.

Его слова приводит агентство "РИА Новости".

"К сожалению, спокойнее не становится... С сентября началось обострение. Обострение пиковой точки, наверное, вот с декабря, декабрь-январь - и дальше мы видим ситуацию по нарастающей, с учетом того количества техники, того личного состава, который стянут. И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится", - сказал он.

Как утверждает Пушилин, нарушения происходят регулярно.

"Буквально сегодня семь раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня на Горловском и Донецком направлении. Это также миномет, это также артиллерия", - уточнил он.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские позиции были обстреляны шесть раз. В результате этого один военный получил ранения.

Также "Страна" писала, что штаб Операции объединенных сил обвинил военные формирования сепаратистов в проведении учений на неподконтрольной Киеву территории региона.