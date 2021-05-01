Пока в Украине прозападных менеджеров в украинских госкомпаниях активно меняют на ставленников Банковой, в США реанимируют "Украинагейт", в котором фигурируют бывшие и нынешние украинские топ-чиновники. Что напрямую может сказаться на отношениях Вашингтона и Киева.

В частности, на днях прошли обыски у Руди Джулиани по делу об увольнении Трампом в 2019 году посла США в Украине Мари Йованович. По версии, которую отрабатывают американские силовики, к этому приложил руку лично Джулиани, который действовал в интересах украинских лиц.

В первую очередь под "украинскими лицами" в данном случае, судя по утечкам в американских СМИ, понимают экс-генпрокурора Юрия Луценко, с которым плотно контактировал Джулиани по делам против Байдена. А также Петра Порошенко, который, вероятно, санкционировал эти контакты. Но в документах фигурирует и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. Уже опубликованы стенограммы его разговора с Джулиани в июле 2019 года, где соратник Зеленского (в то время - советник президента по международным делам) обещает начать расследование против сына Байдена, как это просила тогдашняя американская администрация.

Правда, как известно, никто ничего так расследовать и не начал, а обещания Ермака скорее напоминают стандартный для украинских политиков метод "развода" (обещаем, но не делаем). Да и сам разговор уже состоялся после увольнения Йованович. Но само по себе, безусловно, это не добавит очков главе Офиса президента Украины в глазах нынешних властей США. Впрочем, тоже самое можно сказать и про Порошенко и, в еще большей степени, про Юрия Луценко.

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"Устранил Йованович по указанию украинцев"

Украинский след проходит красной нитью в деле Джулиани, у которого ФБР уже провела обыски в квартире и юридической фирме и изъяла компьютеры и телефон.

В прошлом году федеральная прокуратура уже пыталась получить ордер на проведение обысков в квартире экс-мэра Нью-Йорка, но генеральный прокурор Барр блокировал проведение любых следственных действий. А сейчас, после прихода Байдена, против Джулиани начались активные движения. Символично, что обыск у соратника Трампа прошел накануне приезда в Киев Госсекретаря Энтони Блинкена и совпал по времени с увольнением Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз", что не понравилось американцам.

По информации New York Times, обыск связан с расследованием деятельности Джулиани в Украине и его попытках лоббировать интересы нескольких украинских бизнесменов в США (бизнес-партнерами бывшего мэра Нью-Йорка были выходцы из бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные ФБР в 2019 году по обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний).

"Предполагают, что Джулиани пытался устранить Йованович по указанию украинцев", - пишет Associated Press (AP).

У Джулиани все отрицают, а его адвокат назвал действия ФБР "законным бандитизмом".

"ФБР пытается уличить Джулиани в нарушении закона в связи с “Украинагейтом”. Агенты считают, что он мог быть причастным к увольнению экс-посла США в Киеве Мари Йованович, когда посещал Украину. В самой этой процедуре - увольнении посла - нет ничего незаконного.

Президенты США могут единолично и в любой момент отправлять в отставку кого угодно из дипломатов. Поэтому "федералы" придумали юридический кульбит: они хотят показать факт её увольнения как некий результат лоббизма интересов Украины. Дескать, Йованович уволили не из-за желания Трампа. А потому что это было в интересах Зеленского, которые якобы лоббировал Джулиани. Из курьёзного: у агентов ФБР была задача забрать все электронные носители данных в доме и офисе Джулиани. Он отдал им десять жёстких дисков, но они забрали только восемь. А что же с двумя оставшимися дисками? А на них хранилась информация о Хантере Байдене - его скандалах и нарушениях закона. Но это силовиков не интересовало совершенно: они наотрез отказались даже брать в руки любой компромат на семью новоиспечённого "вождя нации".

Главой отдела уголовных расследований Минюста США теперь является партнёр адвоката Хантера. Ему бояться нечего: никаких посадок за наркотики, коррупцию или покупку стволов не будет. Дело же против Джулиани выглядит откровенно слабым, поэтому его и пытаются "закошмарить" обысками. Как и протестующих на Капитолии, которых держат в одиночных камерах, не выпуская под залог. Задача - методами избирательного правосудия запугать всех оппонентов новой власти", - пишет симпатизирующий Трампу политолог Малек Дудаков.

В ордере упомянули бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который встречался с Джулиани и прилагал усилия к отстранению Йованович от должности.

"В ордерах были собраны доказательства, связанные с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокином и Юрием Луценко, бывшим прокурором Константином Куликом и бывшим президентом Петром Порошенко", - пишет Wall Street Journal.

По предположению AP, эти упоминания свидетельствуют о том, что американские власти пытаются определить, по чьему указанию Джулиани пытался устранить посла - Трампа или украинцев.

Это важное отличие, поскольку по американским законам тот, кто осуществляет лоббистскую деятельность от имени иностранного государства, должен зарегистрировать ее в министерстве юстиции.

То есть, если будет доказано, что Джулиани добивался увольнения Йованович по заказу украинцев, это будет считаться незаконной лоббистской деятельностью.

Джулиани отрицает, что нарушал закон.

Отставка Йованович предшествовала телефонному разговору между Трампом и Зеленским, во время которого американский лидер убеждал Зе расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

Во время процедуры импичмента Трампа Йованович говорила о "кампании травли", которую якобы развернул против нее Джулиани. Она также рассказала, что Джулиани контактировал с Луценко, и они планировали совместные действия против нее.

Джулиани же ранее обвинил Йованович в крышевании антикоррупционных органов и в разворовывании в Украине американской помощи во времена Петра Порошенко. Речь шла о 5 млрд долларах, которые "освоили" под крылом "Маши".

"Мы готовы слушать наших уважаемых партнеров"

В американских СМИ в связи с "делом Джулиани" вспомнили его общение с Ермаком, который добивался организации встречи Зе с Трампом и якобы обещал "все сделать по Байдену" (то есть завести дело против Байдена по "Бурисме"). А сам звонок Джулиани Ермаку называют "судьбоносным".

В феврале этого года попавший под санкции США бывший украинский дипломат Андрей Телиженко уже рассказал подробности скандала вокруг контактов Ермака с представителями Госдепа при Трампе и с Джулиани.

Он опубликовал в соцсетях переписку 2019 года Ермака с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и экс-послом США в ЕС Гордоном Сондландом.

Подробности же разговора Джулиани и Ермака, который состоялся 22 июля 2019 года, впервые были опубликованы Time в феврале этого года.

А сейчас BuzzFeed News впервые опубликовал стенограмму на семь страниц (мы ее публикуем в конце текста).

"Подробности судьбоносного звонка Руди Джулиани украинцам долго держались в секрете. Звонок, который произошел за три дня до печально известного разговора Трампа с Зеленским, приобрел новую актуальность после того, как на этой неделе федеральные власти совершили налет на дом и офис Джулиани", - пишет журналист Кристофер Миллер в BuzzFeed.

"Неясно, был ли разговор Джулиани с Ермаком учтен в расследовании властей США, но он дает представление о взаимодействиях бывшего федерального прокурора с украинской стороной, по его собственным словам", - пишет BuzzFeed.

Во время разговора Джулиани говорил об обвинения в коррупции в отношении сына Байдена Хантера и относительно вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Все эти моменты, как надеялся Джулиани, будет расследовать новый генеральный прокурор, назначенный Зеленским.

"Меня не интересует, чтобы кто-то говорил неправду или преувеличивал", - сказал Джулиани Ермаку, согласно стенограмме 39-минутного разговора. "Все, что нам нужно от президента [Зеленского], - это сказать: "Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые в настоящее время существуют, и есть ли какие-либо другие доказательства причастности к выборам 2016 года […] И тогда должно быть начато дело о Байдене".

Личный адвокат Трампа настаивал на том, чтобы Ермак убедил Зеленского сделать публичное заявление по этому поводу.

"Если бы [Зеленский] мог сделать какое-нибудь заявление в нужное время […], это действительно хорошо бы прояснило ситуацию. И я думаю, что это дало бы мне возможность приехать и дать мне возможность поговорить с президентом [Трампом], чтобы посмотреть, что я могу сделать, чтобы устранить любые недоразумения", - сказал Джулиани. "И, возможно, даже, я вроде как думаю, что это может быть хорошо для того, чтобы иметь гораздо лучшие отношения, когда мы действительно понимаем друг друга".

Ермак обещает Джулиани все сделать, как он просит.

"Мы готовы слушать наших уважаемых партнеров и действовать соответственно, как только мы возьмем все под полный контроль. Поверьте, нам понадобится месяц, два месяца, чтобы сформировать новый парламент, новое правительство, новые блоки безопасности в нашей команде, и мы полностью изменимся и будем работать. В тот момент, когда мы придем и сможем получить все материалы, которые сейчас находятся в расследовании предыдущей власти, мы будем готовы немедленно работать в соответствии с законодательством. И мы будем готовы в этом день немедленно связаться для согласования, работы и расследования всего, что вы перечислили", - ответил Ермак Джулиани.

И далее еще раз заверил в готовности открыть дело против Байдена.

"… И, конечно, я буду готов приехать, и мы сможем лично сесть и подробно обсудить все вопросы, расследование всего, что вы перечислили", - повторил Ермак.

Кроме того, речь заходит о том, что Зеленский и Трамп "возможно, поговорят по телефону на этой неделе, и Зеленский может упомянуть о назначении следователя".

Ермак подтверждает, что Зеленский это скажет. "Я уверен, что Зеленский так скажет, да", - сказал он.

Игорь Новиков, бывший советник Зеленского, который слушал разговор и предоставил BuzzFeed News его стенограмму, заявил изданию, что "был ошеломлен".

"Я ожидал, что это будет звонок типа "привет, приятно познакомиться", а вместо этого я был свидетелем того, как Руди раздумывает сумасшедшие заговоры, а Ермак соглашается с ними, - сказал Новиков. - Это был именно тот момент, когда я понял, что у нас большие проблемы".

Любопытно, что Джулиани в разговоре также упомянул о влиянии Коломойского и Сороса на команду Зеленского.

"Когда г-н. Зеленский был избран, мы были действительно очень счастливы, потому что мы думали, что это независимый парень, что он вне политической системы, кажется, что у него очень честное прошлое, в отличие от, к сожалению, некоторых других людей в Украине... А потом, когда я был настроен туда ... Я был готов приехать ... А потом группа ... некоторых людей из нашего правительства рассказала мне о некоторых людях, которые были вокруг него ... Один из них ... Один из них был долгосрочным… долгосрочным адвокатом… для… я полагаю, Коломойского (речь идет о бывшем главе Офиса президента Андрее Богдане - Ред.).



Еще один был связан с Соросом, о чем я не стесняюсь вам сказать, потому что это было обнародовано ... Сорос, по всей видимости, за всем этим стоит. За большим финансированием посольства...



Я хотел сказать президенту (Зеленскому): будьте осторожны с людьми вокруг вас, потому что ... они могут очень легко доставить вам неприятности. И другая часть этого. Я не говорю за президента (Трампа), я буду говорить как его друг. Видеть вокруг (Зеленского) людей, которые не просто настроены против президента (Трампа), но говорят о нем (Трампе) очень личные неприятные вещи, - это… проблема", - сказал Джулиани.

Стенограмма разговора Джулиани и Ермака. Источник: BuzzFeed