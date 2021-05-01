Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе, а также возвращение войск на места постоянной дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба таджикистанского лидера, передают "РИА Новости".

"В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - говорится в сообщении.

В то же время источник в силовом блоке правительства опроверг информацию о том, что пограничники Киргизии обстреляли жилые дома в селе Сомониен.

"Таджикистан не открывал огонь ни по местным жителям и ни по их домам. Мы придерживаемся достигнутого соглашения и наши военные и техника находятся на исходных позициях", - сказал он.

Однако местные журналисты утверждают, что стрельба в селе действительно была слышна.

Напомним, в четверг на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

В пятницу Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести войска от границы и четко ее обозначить.