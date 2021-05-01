На ровенском военном полигоне проходят испытания 100-мм выстрелов чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии", - говорится в сообщении.

Сами боеприпасы были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения выстрелов – не меньше 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019-2020 годов изготовления.

"Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач", - добавили в министерстве.

Напомним, 23 апреля украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе заявила о резком увеличении количества обстрелов из районов окрестностей Донецка и Горловки.

А 22 апреля "ДНР" обвинила ВСУ в обстреле окраин Донецка.