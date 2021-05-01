Закрытие украинских школ-интернатов отсрочили еще не год. Соответствующий законопроект вступил в силу в субботу, 1 мая.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины" в пятницу.

В 2020 года Рада приняла закон, который вводит отсрочку трансформации санаторных школ на год. В то же время профильный комитет парламента заявил, что не все учреждения взвешенно подошли к этому вопросу.

Данный закон переносит трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

На заседании 13 апреля Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.

31 июля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети, которым предусматривалась отсрочка закрытия школ-интернатов.

Напомним,ранее мы писали, почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы.

Также сообщалось, что мовный омбудсмен Кремень хочет больше закрытых русских школ.