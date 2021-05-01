Украинские пограничники заявили, что с завтрашнего дня наша страна закрывает границу для прибывших из Индии из-за рекордной вспышки коронавируса в иностранном государстве. Ограничения будут действовать до конца карантина.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Также пограничники рассказали, что исключения составляют:

Лица без гражданства, у которых есть супруг/супруга или дети-граждане Украины;





Работники дипломатических представительств и консульских учреждений;





Другие категории иностранцев и лиц без гражданства, по согласованию с Министерством иностранных дел.

Также сообщается, что прибывшие в рамках исключения люди из Индии должны будут пробыть на самоизоляции.

Отметим, что действующий в Украине карантин, введенный из-за пандемии Covid-19, будет действовать по меньшей мере до 30 июня.

"Страна" сообщала, что властям Индии из-за сложной ситуации с коронавирусом пришлось обращаться за помощью в другие страны, приобретая медикаменты, кислород и товары первой необходимости.

Также напомним, что для борьбы с Covid-19 Индия привлекает ресурсы военных и вышедших на пенсию медиков. Вооруженные силы страны пообещали предоставить свои запасы, чтобы помочь справиться с резким всплеском инфекций.