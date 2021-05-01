В Украине перед Пасхой резко сократились темпы вакцинации
За прошлые сутки в Украине были вакцинированы от коронавируса 49 985 человек, хотя за день до этого прививки получили более 73 тыс. пациентов.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в субботу, 1 мая, на своей странице в Facebook.
Так, с начала кампании вакцинации препараты получили 752 295 человек, из них получили одну дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
К слову, по состоянию на вчера вакцинированными второй дозой в Украине были лишь 130 человек.
Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1 838 пунктов прививки.
По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
- Киев – 6 911 прививок;
- Винницкая область – 2 369 прививок;
- Волынская область - 447 прививок;
- Днепропетровская область – 3 504 прививки;
- Донецкая область – 3 015 прививок;
- Житомирская область - 1 287 прививок;
- Закарпатская - 548 прививок;
- Запорожская область – 1 612 прививок;
- Ивано-Франковская область - 219 прививок;
- Киевская область – 3 735 прививок;
- Кировоградская область – 1 434 прививки;
- Луганская область - 531 прививки;
- Львовская область – 1 273 прививки;
- Николаевская область – 2 176 прививок;
- Одесская область - 1 660 прививок;
- Полтавская область - 2980 прививок;
- Ровенская область – 1 158 прививок;
- Сумская область – 1 912 прививок;
- Тернопольская область – 1 013 прививок;
- Харьковская область – 4 938 прививок;
- Херсонская область – 1 341 прививки;
- Хмельницкая область – 1 084 прививки;
- Черкасская область – 2 807 прививок;
- Черновицкая область - 620 прививок;
- Черниговская область – 1 411 прививок.
Вакцинация проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 1 838 пунктами прививки.
Напомним, ранее "Страна" писала о том, как вакцинироваться от коронавируса в Украине, если ты не медик и не пенсионер.
Также сообщалось, что в Украине уже 130 человек завершили вакцинацию от Covid-19, получив две дозы препарата.