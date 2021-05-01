За сутки вакцинировали менее 50 тыс. украинцев. Фото: Pixabay

За прошлые сутки в Украине были вакцинированы от коронавируса 49 985 человек, хотя за день до этого прививки получили более 73 тыс. пациентов

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в субботу, 1 мая, на своей странице в Facebook. 

Так, с начала кампании вакцинации препараты получили 752 295 человек, из них получили одну дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

К слову, по состоянию на вчера вакцинированными второй дозой в Украине были лишь 130 человек.

Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1 838 пунктов прививки.

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

  • Киев – 6 911 прививок;
  • Винницкая область – 2 369 прививок;
  • Волынская область - 447 прививок;
  • Днепропетровская область – 3 504 прививки;
  • Донецкая область – 3 015 прививок;
  • Житомирская область -  1 287 прививок;
  • Закарпатская - 548 прививок;
  • Запорожская область – 1 612 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 219 прививок;
  • Киевская область – 3 735 прививок;
  • Кировоградская область – 1 434 прививки;
  • Луганская область - 531 прививки;
  • Львовская область – 1 273 прививки;
  • Николаевская область – 2 176 прививок;
  • Одесская область - 1 660 прививок;
  • Полтавская область -  2980 прививок;
  • Ровенская область – 1 158 прививок;
  • Сумская область – 1 912 прививок;
  • Тернопольская область – 1 013 прививок;
  • Харьковская область – 4 938 прививок;
  • Херсонская область – 1 341 прививки;
  • Хмельницкая область – 1 084 прививки;
  • Черкасская область – 2 807 прививок;
  • Черновицкая область - 620 прививок;
  • Черниговская область – 1 411 прививок.

Вакцинация проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 1 838 пунктами прививки.

Пост Степанова в Facebook

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как вакцинироваться от коронавируса в Украине, если ты не медик и не пенсионер.

Также сообщалось, что в Украине уже 130 человек завершили вакцинацию от Covid-19, получив две дозы препарата.

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