Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после Пасхи в Украине возможна новая вспышка заболеваемости Covid-19.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Что касается нашего прогноза, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021 года, через 3-4 недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти – это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху. Тогда уже мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем", - сказал он.

В то же время Степанов уточнил, что новая вспышка будет слабее предыдущей.

"Но мне что-то подсказывает, что таких сильных вспышек, как сейчас произошла, начиная с февраля, мы не будем ожидать", - добавил он.

Напомним, за сутки пятницы, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 новых случаев коронавирусной болезни. С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 078 086 случаев коронавирусной болезни (+8 549 за сутки), скончались 44 436 (+351), выздоровели 1 670 481 (+14 956).

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