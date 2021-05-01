Военные Таджикистана обстреляли жилые дома на территории Кыргызстана. Число погибших в конфликте между двумя государствами достигло 33 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе киргизской пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) в субботу, передает "Интерфакс".

"По состоянию на 12:45 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы", - говорится в сообщении.

В связи с этим пограничные подразделения ГКНБ Кыргзыстана заняли оборонительные позиции

Перед этим в погранслужбе страны сообщили, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Таджикистан пока не комментирует произошедшее.

Число погибших в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе достигло 33 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Жалалидин Рахматуллаев.

"В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 33 гражданина Киргизии", - сказал Рахматуллаев.

Ранее сообщалось о 31 погибшем. По словам Рахматуллаева, двое граждан Кыргызстана погибли от огнестрельных ранений. Их тела обнаружены в Лейлекском районе Баткенской области.

"Количество пострадавших остается прежним - 154 человека получили ранения различной степени тяжести", - добавил Рахматуллаев.

Напомним, в четверг на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

В пятницу Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести войска от границы и четко ее обозначить.