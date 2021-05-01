С завтрашнего дня водители смогут ездить за городом без включенных фар. Фото: Flickr

Согласно решению правительства, с завтрашнего дня, 2 мая, перестает действовать обязанность водителей транспортных средств ездить днем со включенными фарами за пределами света.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров.

В холодное время года, с 1 октября по 1 мая, на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должен быть включены фары ближнего света. Такое правило предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабмина от 2001 года.

Водители в Украине с завтрашнего дня смогут ездить за городом без включенных фар. Скриншот

Необходимость включения фар заключается в том, чтобы обозначить механические транспортные средства как движущиеся объекты, а невыполнение нормы могло обернутся претензиями со стороны правоохранителей.

Напомним, во время действия карантинных ограничений на поездки в общественном транспорте в столице началась не только повальная подделка пропусков. Кроме них стали усиленно подделывать и документы, дающие право на управление личным транспортом.

Ранее "Страна" писала о том, где появились новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.