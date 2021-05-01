Согласно решению правительства, с завтрашнего дня, 2 мая, перестает действовать обязанность водителей транспортных средств ездить днем со включенными фарами за пределами света.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров.

В холодное время года, с 1 октября по 1 мая, на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должен быть включены фары ближнего света. Такое правило предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабмина от 2001 года.

Необходимость включения фар заключается в том, чтобы обозначить механические транспортные средства как движущиеся объекты, а невыполнение нормы могло обернутся претензиями со стороны правоохранителей.

Напомним, во время действия карантинных ограничений на поездки в общественном транспорте в столице началась не только повальная подделка пропусков. Кроме них стали усиленно подделывать и документы, дающие право на управление личным транспортом.

Ранее "Страна" писала о том, где появились новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.