Утром 1 мая на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы энергоблок №5 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Сейчас в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС, которые генерируют 2960 МВт. На энергоблоке №3 идет 47 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 14 сутки планового капитального ремонта.

По данным пресс-службы, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, 18 апреля на Запорожской АЭС отключили шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт. На станции заверили, что показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние, находятся в пределах нормы.

Также мы писали, что в феврале "Энергоатом" сократил время ремонта энергоблоков на АЭС из-за дефицита электроэнергии в стране. Для предотвращения коллапса Объединенной энергосистемы Украины, "Энергоатом" решил оптимизировать свою ремонтную программу.