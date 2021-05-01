На Пасху в церкви придут около миллиона украинцев - Нацполиция

В Пасхальных богослужениях в Украине, которые проведут почти в 14 тысячах храмов, по предварительной информации, примут участие около миллиона верующих.

Об этом заявили в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщается, в связи с этим на службу заступят более 21 тыс. правоохранителей, которые будет находится вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Всего публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС. Они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Кроме того, силовики будут контролировать соблюдение карантина в праздничные дни. В первую очередь они будут проводить разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний - привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Также полиция призывает граждан придерживаться мер карантина, в частности - соблюдать социальную дистанцию и использовать средств индивидуальной защиты.

Напомним, 2 мая православные и греко-католики в Украине отмечают Воскресение Христово.

Ранее в СБУ сообщили о вероятности диверсий накануне Пасхи.