Организаторы всемирно известного фестиваля пива Октоберфест, который в этом году пройдет в пустыне под Дубаем, хотят провести в формате XXL. Туда уже приглашены многие звезды.

Об этом говорится на сайте Focus.de.

Мюнхенский фестиваль пройдет в пустынном мегаполисе Дубая, а журналистам уже удалось получить секретные планы по запланированному мероприятию, а также список гостей. Всего на проект в этом году потратят около 50 млн евро.

Идея расширенного формата принадлежит шеф-повару берлинского рождественского рынка Шарлю Блюму, а также экс-ресторатору Дирку Иппену.

На этом Октоберфесте установят 32 шатра на территории 420 000 кв.м, а выступать будут около 620 шоуменов. На нем также будут присутствовать такие звезды, как Арнольд Шварценеггер, Ральф Мёллер, Памела Андерсон, Адриано Челентано, Лотар Маттеус, Стивен Сигал, Симоне Баллак и Джулия Сигель.

В то же время бывший представитель Октоберфеста Тони Ройдерера заявил, что подобная организация мероприятия является "фальшивкой".

"Нас точно не будет в Дубае", - сказал он.

По данным журналистов организаторы фестиваля привлекут пивоварни из Майорки, если мюнхенские производители алкогольного напитка откажутся от участия.

Кроме того, из-за конфликта между официальными устроителями праздника и мюнхенской общиной, в этом году могут пройти сразу два Октоберфеста - в Мюнхене, предположительно, под другим названием, и в Дубае, в рамках "франшизы".

Напомним, во время Октоберфеста в Дубае разрешат продавать алкоголь на территории гуляний, как это в обычные дни делается в отелях. Пьяных гостей власти будут доставлять в отели на маршрутных автобусах, чтобы те не гуляли в неподобающем виде по городу.

Также "Страна" писала, что в прошлом году Отктоберфест отменили из-за эпидемии коронавируса.