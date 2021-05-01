Диетолог рассказала, опасно ли красить яйца на Пасху
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, безопасно ли окрашивать яйца пищевыми красителями.
Об этом она сообщила изданию РИА Новости.
По словам медика, окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным.
"Окрашивание яиц с помощью пигментов, содержащихся в пищевых продуктах растительного происхождения, или с помощью пищевых красителей, при условии соблюдения инструкции, является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности", - сказала Стародубова.
В то же время специалист предупредила, что не следует использовать для окрашивания материалы и красители, которые для этого не предусмотрены, поскольку они могут быть токсичными и опасными для здоровья.
Ранее "Страна" рассказывала о пяти интересных вариантах, как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой, куркумой и каркаде.
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