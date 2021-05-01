За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе позиции украинских воинов были обстреляны шесть раз. В результате этого один военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Неподалеку от Красногоровки Донецкой области противник открыл огонь по бойцам из запрещенных минскими договоренностями минометов 120мм. В пригороде Авдеевки стреляли из гранатометов, а в районе Широкино – из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинской армии за прошедшие сутки не было.

А вот по состоянию на утро субботы, 1 мая, уже было зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны противника. В результате этого один военный получил ранение. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрела из гранатометов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Ранее в командовании ООС спрогнозировали, что российские специальные подразделения, которые прибывают на временно оккупированные территории Донбасса, будут пытаться нанести потери ВСУ или спровоцировать их на ответный огонь.