Власти Канады решили отложить применение первой партии вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, поскольку Министерство здравоохранения намерено убедиться в надлежащем качестве препарата.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает CBC.

Такое решение было принято после того, как стало известно – дозы прививки были произведены на американском заводе, где накануне испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Препарат готовы выпустить лишь после того, как Минздрав убедится, что он "соответствует высоким стандартам качества, безопасности и эффективности". Всего на этой неделе в Канаду поступило 300 тысяч доз прививки от коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разрешили возобновить использование вакцины Johnson & Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки. Согласно доступным данным по вакцине, ее "преимущества превышают ее известные и потенциальные риски".

Также напомним, что в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca. Кроме того, медработников обязали информировать пациентов о возможных последствиях применения вакцины.