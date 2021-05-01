За сутки пятницы, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым.

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 078 086 случаев коронавирусной болезни (+8 549 за сутки), скончались 44 436 (+351), выздоровели 1 670 481 (+14 956).

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (745 человек), Харьковской области (730), Киеве (671), Донецкой области (570) и Черкасской области (537).

Напомним, сегодня Киев вышел из жесткого карантина - транспорт в городе возобновляет работу в обычном режиме, а заведения общепита могут снова принимать посетителей.

По словам главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, с сегодняшнего дня "красную" зону адаптивного карантина могут покинуть также Киевская и Николаевская области.

В то же время, по мнению экспертов, в течение следующих двух недель Украина имеет шансы выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной болезни среди больших стран Европы с населением более 10 млн человек.