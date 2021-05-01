Власти Кыргызстана объявили траур 1-2 мая по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

Соответствующий указ был подписан президентом республики Садыром Жапаровым, передает его пресс-служба.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.

В документе утверждается, что из-за конфликта, произошедшего 20-30 апреля, имеются многочисленные пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих.

"Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц", - подчеркивается в тексте сообщения.

В связи с этим 1-2 мая были объявлены днями национального траура, во время которых по всей стране будут приспущены государственные флаги. А учреждения культуры и телерадиокомпании должны будут отказаться от развлекательных мероприятий и передач.

Напомним, 29 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Утром сообщалось, что погибли 13 человек, а 134 человека пострадали.

Позже стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести войска от границы и четко ее обозначить. Кроме того Таджикистан запросил коридор в Ворух и подключение электроэнергии в анклаве. В скором времени таджикские пограничники должны разблокировать дорогу и покинуть территорию Кыргызстана.