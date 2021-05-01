После неудачной попытки 29 апреля, вертолет NASA Ingenuity успешно совершил четвертый полет на Марсе. В этот раз ему удалось увеличить скорость и расстояние по сравнению с прошлыми полетами.

Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства на странице в социальной сети Twitter.

"Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", - сообщили ученые

Кроме этого, аппарату удалось сделать большее количество снимков Красной планеты, чем во время прошлого полета

В рамках этого полета вертолет поднялся на высоту около 5 м, на скорости около 3,5 м/с отлетел в южном направлении на 133 м и вернулся обратно.

В ходе полета Ingenuity изучил рельеф местности в предполагаемом новом месте его дислокации, куда он, как ожидается, прибудет в рамках пятого полета.

Напомним, вертолет Ingenuity является частью марсохода Perseverance, который прибыл на Марс в феврале 2021 года. Марсоход ведет наблюдение за испытаниями вертолета, передает на Землю данные, полученные в ходе испытательных полетов, а также фиксирует эти испытания со стороны.

Как сообщала "Страна", 19 апреля 2021 вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

Запуск вертолета Ingenuity на Марсе изначально планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Четвертый полет был запланирован на 29 апреля. В американском космическом агентстве (НАСА) планировалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра и проведет в воздухе 117 секунд. Но вертолет Ingenuity не смог совершить четвертый полет с первой попытки. Тем не менее, перенесенный на 30-е апреля запуск ознаменовался новыми рекордами. Вместо 117 вертолет пролетел 133 метра.