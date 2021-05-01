На майские праздники Национальная полиция вместе с военизированной охраной собираются проводить рейды в поездах "Укрзализныци" для проверки соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в эфире телеканала "Дом".

По словам Шевченко, все составы до и после рейсов будут проходить специальную обработку внутри и снаружи. Работники и пассажиры обязаны носить маски и дезинфицировать руки как в поездах, так и на вокзале. В каждом вагоне для этого установили санитайзеры.

Нацполиция и охрана "Укрзализныци" в рейдах будут проверять, как пассажиры и сотрудники компании носят маски.

Пассажиров, не соблюдащих правила безопасности, могут высадить из поезда.

"Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, взять за руку и вытащить из поезда, он не может. Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", - объяснил Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение которых было временно ограничено из-за карантинных ограничений.

Мы также писали, что компания назначила дополнительные поезда на майские праздники.