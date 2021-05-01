Словенский культуролог и философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. 72-летний мыслитель хочет обсудить с силовиком дело сотрудников студенческого журнала DOXA.

Его видеообращение к Бастрыкину появилось на YouTube-канале издания 30 апреля.

DOXA - независимый журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России. В мае 2020 года издание опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде. Его авторы призвали создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей.

По мнению Жижека, Бастрыкин "координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA". Философ сказал, что глава Следственного комитета России - "образованный человек, опубликовавший множество статей", поэтому "было бы хорошо подискутировать с ним".

14 апреля в редакции и у корреспондентов DOXA прошли обыски из-за видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора. Правоохранители возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

В тот же день Басманный суд Москвы избрал журналистам издания Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и главреду Армену Арамяну меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Им запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59, что фактически означает домашний арест. Также им нельзя пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о решении суда и объясняют происходящее сменой тематики журнала, который "в свое время начинался как студенческий, но уже давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать". Песков добавил, что в издании "мало чисто студенческих вопросов".

Ранее "Страна" писала, что в России открыли еще одно уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального.

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