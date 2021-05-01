Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом собирается призвать Германию приостановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает ТАСС.

Переговоры пройдут на следующей неделе в рамках министерской встречи Группы семи в Лондоне.

По словам Рикера, "Северный поток-2" "остается проблемой". "Мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", — заявил он.

Изначально "Северный поток-2" должен был быть введен в эксплуатацию еще в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта.

Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российский трубоукладчик "Академик Черский" присоединился к "Фортуне" и приступил к достройке газопровода в датских водах.

Напомним, Россия может достроить трубопровод "Северный поток-2", который готов на 98%, и пустить первые объемы газа в сторону Германии уже этим летом.

В феврале мы сообщали, что трубоукладчик "Фортуна" в датских водах приостанавливал работы из-за шторма, а через несколько дней продолжил укладку.

Между тем, вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявлял, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2". При этом он добавил, что Комиссия ЕС должна обеспечить использование газопровода так, как того требуют правила ЕС.