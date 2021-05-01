Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, почему убрал российский флаг прямо во время матча за звание чемпионки мира в Польше между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской.

Его слова приводит агентство Reuters.

"На доске бывает такое положение, как цугцванг. Это означает, что у тебя нет хорошего хода. Вот и у нас был цугцванг", - оправдался Павлицкий.

Он добавил, что на организаторов первенства оказывали давление.

"Может, нам стоило выключить камеры в тот момент. Мы не думали об этом. Мы действительно находились под давлением, и мы боялись", - признался поляк.

Журналисты связались со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое, по словам организаторов, требовало убрать флаг, и попросили разъяснений. В WADA заявили, что "не намеревались и не просили снимать флаги во время матча. Способ их снятия не является вопросом для WADA".

Скандал состоялся 27 апреля, когда Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем триколор в разгар матча. После этого шашистка Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности с соперницей. А после встречи президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.

В связи со скандалом лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил "направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки в русскому флагу".