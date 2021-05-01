Представитель МИД Германии назвал введенные Россией против чиновников Евросоюза санкции необоснованными. При этом меры ЕС против России он считает оправданными.

Его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"Меры Российской Федерации, в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель германского ведомства в Берлине 30 апреля.

По его словам, правительство ФРГ отвергает эти санкции.

Напомним, МИД РФ запретил въезд на российскую территорию для нескольких еврочиновников в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Под санкции в числе прочих попал председатель Европарламента Давид Сассоли. Он уже прокомментировал действия РФ, заявив, что его наказали из-за выступлений за свободу слова.

Ранее Россия анонсировала ответные меры и на недавние санкции США, в частности, запрет на работу американских фондов.