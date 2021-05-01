Бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, занимавший эту должность при Дональде Трампе, объяснил, почему Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. По мнению экс-чиновника, глава Белого дома просто "брякнул, не подумав".

Его слова приводит ТАСС.

"Я думаю, что вижу контуры того, как пытается действовать в отношении России администрация Байдена. Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он (Байден - Ред.) поплыл по течению", - предположил Бигэн во время интернет-семинара, который был организован Аспенским институтом.

Бигэн добавил, что советники президента, вряд ли призывали бы его сказать это.

"Но, как всегда в политике, (американские должностные лица после проколов - Ред.) быстро занимают круговую оборону, пытаясь превратить в добродетель неправильные заявления наших лидеров. Таким приходилось заниматься и мне. И уверен, мои коллеги в нынешней администрации были вынуждены заниматься тем же самым", - сказал Бигэн.

Ранее "Страна" анализировала, почему Байден согласился с утверждением, что Путин - убийца.

Мы также писали, что после скандала с этим интервью в Белом доме заявили, что Байден не жалеет о сказанном.