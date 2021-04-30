Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал закон, обязывающий работников государственных органов и органов местного самоуправления сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ, наличии иностранного гражданства или вида на жительства.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, а новые изменения внесены в Трудовой кодекс России.

Согласно закону, работники госорганов или органов местного самоуправления будут должны сообщить работодателю о том, что не имеют гражданства России или имеют иностранное гражданство, подданство либо вид на жительство. Также работник обязан теперь сообщать в письменной форме о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.

Ранее, в пояснительной записке к еще не принятому закону было сказано, что он касается чиновников, имеющих доступ к государственной тайне.

Как писала "Страна", в начале марта украинский МИД анонсировал введение в Украине двойного гражданства.

Мы разбирались, каким оно будет и гражданство какой страны украинцам иметь нельзя.