Представитель госдепартамента Нед Прайс отреагировал на увольнение Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз" и заявил, что Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены расчетливым шагом", добавив, что он демонстрирует "пренебрежение справедливой и прозрачной практикой корпоративного управления".

Об этом он сообщил в ходе очередного брифинга в четверг, 29 апреля.

"К сожалению, эти действия являются лишь последним примером игнорирования передовой практики и ставят под угрозу трудный экономический прогресс Украины", - сказал Прайс журналистам.

"Мы продолжим поддерживать Украину в укреплении ее институтов, включая продвижение демократических институтов и реформы корпоративного управления, но лидеры Украины должны внести свой вклад", - сказал он.

Напомним, что 28 апреля Кабинет министров Украины уволил с должности Андрея Коболева и всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

В связи с этим, представитель Госдепа США Нед Прайс обнародовал пост в Twitter, заявив, что "уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора - будь-то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам".

После этого Еврокомиссия заявила о глубокой обеспокоенности из-за увольнения Коболева из "Нафтогаза". В частности, Евросоюз находится в постоянном контакте с украинскими партнерами и уже проинформировал их о своей реакции на ситуацию в компании.

В свою очередь, Всемирный банк и ЕБРР выразили обеспокоенность из-за увольнения Коболева и назначения вместо него Юрия Витренко.