В Одессе состоялась конференция по планированию украинско-румынских военных учений Riverine-2021. Учения пройдут осенью и станут четвертыми совместными для ВМС Украины и Румынии.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, главная идея учений - укрепление региональной безопасности, улучшение уровня взаимодействия и совместимости стран-участниц. К учениям от украинской стороны будет привлечена группа малых бронированных артиллерийских катеров, рейдовый тральщик, десантный корабль или катер, подразделение морской пехоты, а также морская авиация ВМС. От румынской стороны в них поучаствуют бронированные и патрульные катера, рейдовые тральщики, а также пехотное подразделение и вертолет Puma Naval. Также в учениях примут участие подразделения морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Планирование, управление объединенными корабельно-катерными тактическими группами и отработку задач будут осуществлять в соответствии со стандартами НАТО.

Планируется, что военные моряки двух стран проведут тренировки по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай, отражению воздушного нападения противника, контролю за гражданским судоходством в районах оперативной ответственности, а также отработают элементы тактического маневрирования с учетом особенностей навигации на судоходной реке и будут взаимодействовать с летательными аппаратами.

"Особенностью учений станет отработка задачи по высадке объединенного десанта морским и воздушным путем и взятия под контроль важного объекта критической инфраструктуры. Подразделение морской пехоты ВМС Украины и румынское пехотное подразделение выполнят задание по речному патрулированию и взятию под охрану и сопровождение задержанного противника. Не менее важным будет проведение противоминной операции на определенных участках реки Дунай с выполнением подрывных действий", - сказала временно исполняющая обязанности старшего офицера отдела доктрин, опыта и многонациональных учений командования ВМС ВСУ капитан-лейтенант Оксана Сторожук.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские военнослужащие подразделений морской пехоты в течение двух дней отрабатывали десантирование с моря и воздуха.

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