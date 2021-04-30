В Индии, где зафиксировали мировой антирекорд по новым случаям коронавируса, пик заболеваемости Covid-19 может быть достигнут на следующей неделе - с 3 по 5 мая. Такое предположение основывается на математической модели ученых, консультирующих правительство.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 30 апреля.

"Мы думаем, что к следующей неделе ежедневные случаи заболеваний в масштабах всей страны достигнут максимума", - заявил глава назначенной правительством группы ученых, моделирующих развитие эпидемии в стране, М. Видясагар.

В то же время, как сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США запретит большинство поездок из Индии из-за всплеска случаев заболевания коронавирусом. Запрет вступит в силу во вторник, 4 мая.

"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация ограничит поездки из Индии немедленно. Эта политика будет проводиться в свете чрезвычайно высокого уровня заболеваемости Covid-19 и многочисленных вариантов, циркулирующих в Индии. Ограничение вступит в силу 4 мая", - сказала пресс-секретарь.

Отметим, что с начала пандемии в Индии зафиксировано 18,8 миллионов случаев заражения, летальных исходов - 208 тысяч.

В данный момент Индия, находящаяся на втором месте после США по количеству инфицированных, несколько дней подряд сообщала о более 300 тысячах новых Covid-случаях. В пятницу был достигнут мировой "рекорд" по заболевшим в сутки - 386 452.

"Страна" сообщала, что властям страны пришлось обращаться за помощью в другие страны, приобретая медикаменты, кислород и товары первой необходимости.

Также напомним, что для борьбы с Covid-19 Индия привлекает ресурсы военных и вышедших на пенсию медиков. Вооруженные силы страны пообещали предоставить свои запасы, чтобы помочь справиться с резким всплеском инфекций.