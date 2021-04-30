"Меня не запугают". Глава Европарламента ответил на санкции России против него
Глава Европейского парламента Давид Сассоли прокомментировал санкции, которые против него ввела Россия. 30 апреля российский МИД запретил европейскому чиновнику въезжать на территорию РФ.
Об этом он написал в своих соцсетях - в Твиттере и Фейсбуке.
Как считает Сассоли, санкции против него применили из-за его выступлений за свободу слова.
"Меня только что включили в число "нежелательных личностей" для путинской России. И это из-за того, что я неоднократно выступал за свободу слова и мысли и в защиту политических диссидентов. Вы можете быть уверены в одном: меня не запугают.
Спасибо всем и всем за вашу солидарность!" - гласит пост в Фейсбуке Сассоли.
Напомним, Министерство иностранных дел РФ 30 апреля объявило о введении ответных мер на санкции Европейского союза. Под них кроме Сассоли попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Сербии отказался поддерживать санкции Запада против России и Китая.