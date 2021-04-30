Глава Европейского парламента Давид Сассоли прокомментировал санкции, которые против него ввела Россия. 30 апреля российский МИД запретил европейскому чиновнику въезжать на территорию РФ.

Об этом он написал в своих соцсетях - в Твиттере и Фейсбуке.

Как считает Сассоли, санкции против него применили из-за его выступлений за свободу слова.

"Меня только что включили в число "нежелательных личностей" для путинской России. И это из-за того, что я неоднократно выступал за свободу слова и мысли и в защиту политических диссидентов. Вы можете быть уверены в одном: меня не запугают.

Спасибо всем и всем за вашу солидарность!" - гласит пост в Фейсбуке Сассоли.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 30 апреля объявило о введении ответных мер на санкции Европейского союза. Под них кроме Сассоли попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Сербии отказался поддерживать санкции Запада против России и Китая.