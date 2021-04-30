Сегодня, 30 апреля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что слуги проведут заседание, на которое пригласят главу Минздрава Максима Степанова. В частности, будет обсуждаться вопрос его отставки.

Об этом глава фракции сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По его словам, заседание запланировано после майских праздников, а именно - 13 мая.

"У нас будет 13 мая фракция, куда мы приглашаем господина Степанова как министра. Должна быть политическая ответственность. Потому что министр это в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. И мы будем принимать решение на фракции", - сказал в эфире Арахамия.

Ранее "Страна" сообщала, что у партии есть несколько кандидатов на должность министра здравоохранения. Также Арахамия ответил на вопрос, рассматривают ли кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

В то же время, что у Зеленского рассказали о вероятности отставки главы Минздрава Степанова, которую обсуждают еще с осени 2020 года.

Напомним, в феврале в парламентской фракции "Слуга народа" министру здравоохранения Максиму Степанову пригрозили отставкой в случае срыва вакцинации от коронавируса.