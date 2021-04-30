Весь набсовет НАК Нефтегаза ушёл в отставку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины"

Это произошло после того, как Кабмин уволил Коболева, а это решение жестко раскритиковал Госдеп США, Евросоюз и международные финансовые организации.

"Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021.

Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления Компании", - говорится в сообщении компании.

Из этого сообщения следует, что вместе с увольнением Коболева полномочия Набсовета прекратили. А после увольнения восстановили. Как говорят в Кабмине - в качестве и.о.

Но теперь члены Набсовета уходят сами.

Это произошло после того, как Кабмин уволил Коболева, а это решение жестко раскритиковал Госдеп США, Евросоюз и международные финансовые организации.

Напомним, 29 апреля был последний день Андрея Коболева на должности главы НАК "Нафтогаз Украина". Он подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе и передал ключи от кабинета Юрию Витренко, который займет его место.

После увольнения Коболев заявил, что не будет оспаривать свое увольнение с должности главы "Нафтогаза"