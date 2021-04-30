Организатором марша вышиванок в честь создания дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве 28 апреля, был подозреваемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. Именно он подал заявку на проведение мероприятия.

Об этом говорится в ответе Киевской городской госадминистрации на запрос агентства "Украинские новости".

"В исполнительный орган Киевского городского совета поступало сообщение от Медведько А.А. по поводу проведения 28 апреля мероприятия "Марш в вышиванках ко Дню создания Первой Добровольческой Украинской дивизии", - сказано в нем.

Также в КГГА рассказали, что в заявки был обозначен такой маршрут марша: Арсенальная площадь – улица Грушевского – переулок Крепостной – Майдан Независимости.

31-летний Медведько наряду с националистом Денисом Полищуком подозревается в убийстве Олеся Бузины. Он является членом ультраправой организации "С14". Несмотря на это в сентябре 2019 года его избрали в Совет общественного контроля НАБУ. Также у него есть сеть кофеен Ukrainian Military Coffee.

Ранее "Страна" сообщала, что после двух дней молчания на марш отреагировал Офис президента. У Зеленского осудили шествие и потребовали проверить систему согласования массовых акций в столице, а также полного отчета перед общиной Киева о том, "почему стало возможным проведение этого так называемого марша".

Также с запоздалой реакцией на шествие выступил и украинский МИД.