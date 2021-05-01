В мае 2021 года Землю накроют две очень мощные магнитные бури и семь средних.

В конце месяца вращение в обратном направлении начнет Меркурий. Этот процесс продлится почти до конца июня.

"Страна" публикует расписание геомагнитных колебаний по дням и график ретроградного Меркурия. Мы рассказываем, чем чреваты эти астрологические события, кто в повышенной зоне риска и как уберечься.

Магнитные бури в мае 2021 - расписание по дням, кто в опасности

Сверхмощные магнитные бури в мае случатся в четверг 13 мая и в пятницу 14 мая.

В указанные дни влияние геомагнитных колебаний почувствуют многие, даже те, кто не относит себя к категории метеозависимых людей. В особой зоне риска окажутся беременные девушки, женщины, люди с болезнями сердца и те, у кого проблемы с нервами.

Всем им важно пробыть эти 48 часов без тяжелых физических нагрузок, есть полезную пищу (особенно овощи и фрукты), пить очищенную воду и травяные чаи. В квартире рекомендовано сделать влажную уборку, проветрить помещение. С собой нужно не забыть лекарства - от ваших хронических заболеваний, от головной боли, давления.

Магнитосфера также будет возбужденной в таких дни:

2 мая (воскресенье),

3 мая (понедельник),

12 мая (вторник),

15 мая (суббота),

16 мая (воскресенье),

17 мая (понедельник),

20 мая (четверг).

В эти дни астрологи советуют не отправляться в дальний путь. Водителям, которые сядут за руль, нужно делать перерывы и перекусы в пути, внимательно следить за дорогой. А перед поездкой следует хорошенько выспаться.

Во время магнитных бурь нельзя пить много алкоголя. Контролируйте этот процесс, чтобы не допустить злоупотребления. Не переедайте. С мае побольше гуляйте пешком, умеренно занимайтесь спортом и старайтесь наполнить свою жизнь позитивными эмоциями.

Магнитные бури в мае 2021 - расписание по дням:

Ретроградный Меркурий в мае 2021 - когда начинается, кто в зоне риска

В предпоследний день месяца, в воскресенье 30 мая, начнется еще одно астрологическое событие - ретроградный Меркурий. Оно продлится до 24 июня.

Еще раз в 2021 году это случится с 27 сентября по 19 октября.

Ретроградный Меркурий - это когда планета сбивается со своей траектории и движется в обратном направлении.

Астрологи уверены, что данный период нужно провести без новых начинай: не рекомендовано открывать бизнес, вкладывать деньги в другие проекты. Лучше не совершать крупные покупки, не заключать сделки с недвижимостью, не приобретать и не продавать машины.

Считается, что в этот месяц людям сложнее находить общий язык. Возможны конфликты на ровном месте. В самый неподходящий момент могут сдавать нервы.

Однако, если вы будете знать это, держать себя в руках, мыслить конструктивно, то проблем возникнуть не должно.

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