Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украину прилетели 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцина прибыла в аэропорт "Борисполь".

Его слова цитирует Фейсбук Минздрава.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.

В Минздраве напомнили, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта и включала 200 тыcяч доз. Прививки прибывшими препаратами начались 13 апреля.

В целом Украина законтрактовала 1 915 000 доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине является группа компаний "Лекхим".

Как писала "Страна", поначалу прибытие это партии вакцин ожидали в начале мая.

Но в четверг Степанов заявил, что препарат прибудет 30 апреля.